VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Olen nagu tiksuv pomm ja loodan igal hetkel sünnitama saada. Hoidke mulle siis pöidlaid, palun! 

Kuigi mul saab alles varsti 38 nädalat täis ja beebi ametliku tähtajani on veel 2 nädalat minna, siis kui nüüd päris aus olla, lootsin, et praeguseks on beebi juba käes. Sattusin korra lausa erakorralisse, kardiotokograafia uuringusse, aga tundub, et see väike väänik lihtsalt trikitab minuga.