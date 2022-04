TAHAD LAPSELE RAHATARKUST ÕPETADA? 5 lihtsat teemat, millest alustada  

Foto: Unsplash

„Rahatarkuse uuringud viitavad, et ehkki meil on rahaasjade korraldamise kohta päris palju infot ja teadmisi, ei kipu me tingimata nende järgi toimetama ega ka rahaasjadest oma lähedastega rääkima. Ometi on vanematel oluline roll lastele rahatarkuse õpetamisel ja nende hoiakute kujundamisel,“ sõnab Swedbanki noortepanganduse valdkonnajuht Triin Jalakas. Swedbanki uuring on näidanud, et vaid 21% vanematest on enne taskuraha andmist rääkinud lapsega põhjalikult raha väärtusest ja selle kasutamisest, ja kulutuste planeerimisest ja säästmisest.