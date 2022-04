VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Pesin kaks päeva järjest käpukil põrandaid, aga ei midagi peale libatuhude, mis vannis mööda läksid 

Juba pea 39 nädalat olen oodanud selle väikese poisiga kohtumist, aga tundub, et tal veel aega on. Eks ajaliselt ta võib nädalake veel oodata, siis on päris tähtaeg käes, aga ma tõesti soovin, et nüüd on kätte jõudnud see nädal, kus me temaga kohtume.