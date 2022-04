EMA PIHTIMUS: „Ma ei julge sõbrannadele öelda, et jätsin lapsed vaktsineerimata!“ 

Foto: Pexels

„Päevakorda on jälle kerkinud laste vaktsineerimise teema, ka minu sõbrannade ringis, kuigi vahepeal sain juba kergendatult hingata. Ent seoses Ukraina sõjapõgenikega on neil tekkinud jälle hirm vaktsineerimata laste ees. Aga seda nad ei tea, et ka minu lapsed on vaktsineerimata,” räägib pereema Maris, kelle kodus kasvab kolm last.