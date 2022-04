KAS TUNNED ENNAST ÄRA? Emmed, kes postitavad palju beebipilte, võivad olla tegelikult depressioonis 

Foto: Pexels

Kes meist poleks enne laste saamist lubanud, et ei hakka oma beebist pilte jagama ja teisi nendega tüütama. Ent paljudest meist saavad siiski need emad. See juhtub kõik kontrollimatult. Ent neil kümnete ja kümnete nunnude unelevate beebide piltide jagamisel on ka varjukülg.