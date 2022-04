GALERII | Vabaduse väljakul süüdati Ukraina sõjas hukkunud laste mälestuseks küünlad

Kaks kuud kestnud Venemaa alustatud verises sõjas on Ukraina peaprokuratuuri andmetel 24. aprilli seisuga hukkunud enam kui 200 last, vigastada on saanud üle 360. „Sajad lapsed on Putini julma sõja küüsi sattunult kaotanud elud. On lugematu arv orvuks jäänud lapsi, rahuliku lapsepõlve kaotanud väikeseid inimesi. Vabaduse väljaku mälestusõhtul läidame küünlad iga lapse eest, kelle elu on Venemaa agressiooni tõttu katkenud,“ sõnas mälestusõhtu üks korraldajatest Anne-May Nagel.