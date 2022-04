VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Olles põdenud kaks korda depressiooni, on rasedusjärgne depressioon mu suurim hirm

Olen nüüd juba mõned päevad kodus olnud oma poja ja elukaaslasega. Võrreldes eluga haiglas on kodus nii hea ja turvaline. Olime haiglas päeva kauem, kui tavaliselt ollakse, sest poisu kaalukaotuse protsent oli pisut liiga suur, kuid nüüd on kõik korras. Uus elukorraldus on veel hästi segane, aga ega ma ei saagi juba loota mingisugust rutiini ja lihtsust.