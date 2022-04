SAJAD NAKATUNUD, ÜKS SURM: kas koroonaviirus tõi kaasa lastele väga ohtliku hepatiidi?

Tervishoiuametnike sõnul on üha rohkem tõendeid selle kohta, et lastel üha sagedamini esinevate hepatiidijuhtudega taga võib olla levinud adenoviirus. Ülemaailmselt on registreeritud 170 juhtumit ja üks surm. Ainuüksi Ühendkuningriigis on haigestunud 114 last ja 10 vajanud maksasiirdamist, vahendab BBC.