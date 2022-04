LAPSED JA ELEKTRITÕUKERATTAD: sõita tohib vaid üksi ja alla 16aastased peavad kandma kiivrit

„Jalakäijana on kohati päris hirmus, kui selja tagant tuiskavad mööda rõõmujoovastuses noored, kes ei tundu oma tegevust kontrollivat. Mis siis, kui ma astun sammu kõrvale? Nad ei jõua ju reageerida!“ sõnab Maris, kes igapäevaselt lapsega jalutamas käies üha tihedamini elektritõukeratturitega kokku „põrkab“. „Teine küsimus minu jaoks on see, et vanemad sõidavad koos väikeste mudilastega. Esiteks tundub juba lihtsalt lapsega koos seal sõitmine mulle vastutustundetu, lisaks olen pisikesel lasteaialapsel näinud seal kiivrit eelmisel aastal vaid mõnel üksikul korral. See on ju nii ohtlik!“