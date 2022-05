VÄLDI IGA HINNA EEST! Ära kiida oma last kunagi selle fraasiga

„Sa oled nii tark!” on halvim asi, mida oma arenevale lapsele öelda. Nii pedagoogid kui ka lastepsühholoogid seostavad seda veendumuse tekkimisega, et selline laps ei saa midagi valesti teha. Pedagoogid ja psühholoogid usuvad, et kui me kiidame lapsi tark olemise eest, siis eksimuste korral mõtlevad nad, et nad polegi targad, kirjutab YourTango.