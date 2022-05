Pereterapeut Meelike Saarna: „Ema on kõige laiemas mõttes armastuse sümbol."

Ema ülesanne on olla turvasadam oma lapsele seni, kuni too oma tillukese paadikesega julgeb eemalduda ja kaugemale sõuda. Esialgu on lapsuke tihkelt ankrus emme juures ja emal peaks olema piisavavalt emotsionaalset jaksu ja tarkust olla tõeliselt olemas, häälestunud, saadaval alati, kui laps seda vajab. Nii püsib lootus, et ka lapse tulevane eraldumine emast ja tasapisine iseseisvumine läheb loomulikku rada pidi, sest söakus eralduda on seotud küllaldase turvatunde olemasoluga. Väikelaps, kes tunneb end turvaliselt, uurib maailma julgemini ja ka täiskasvanuea väljakutsetega on hõlpsam toime tulla, kui varases eas lapse ümber punutud turvavõrk on olnud piisav.