EMAKS OLEMISE VALU: ühiskonna jaoks teed sa alati midagi valesti ega pole kunagi piisav

„Oi, neid teemasid mille pärast emasid hukka mõistetakse on palju olnud!“ sõnab Nina. „Miks sa nii vara ta lasteaeda paned, ta on ju nii noor!“ või „Miks sa talle juba magusat annad, mina küll ei anna!“ toob ta esimesed näited etteheidetest, kus keegi justkui otseselt ei ründa ema, ent kogu küsimus on juba süüdistav ja kritiseeriv. „Lisaks kõik need teemad, et ainuke õige riie on kas bambus, siid või meriino – asjad, mis hingehinda maksavad. Muu on ju lapsele nii nii kahjulik. Või näiteks pööritatakse silmi, kui ma ei plaaninud enne lapse teist eluaastat temaga logopeedi juurde minna. Kindlasti on neid teemasid veel,“ sõnab ta.