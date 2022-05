KARM REAALSUS: Eesti enneaegsete laste vanemad tunnevad end traumeeritult ja peresuhted satuvad ohtu

Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse üliõpilane Kaire Kasemets viis lõputööna läbi uuringu, milles analüüsis enneaegsete laste vanemate vaimset tervist Eestis. „Eestis sünnib umbes 7% ehk iga 14. laps enneaegsena. Liiga vähe teadvustatakse, et vanematel, kelle laps sünnib enne 32. rasedusnädalat, on ligi 50% suurem depressioonirisk. Vaimse tervise probleemid võivad viia konfliktide ja heitumuseni, seega nii indiviidi kui ühiskonna tasandil on oluline neid ennetada,” selgitas Kasemets.