POLE PÕHJUST HÄBENEDA! Spordiajakiri kasutas esimest korda modelli, kellel on nähtav keisrilõike arm

Viimastel aastatel on ajakiri Sports Illustrated teinud jõupingutusi, et laiendada arusaama stereotüüpsest naise ilust, ning tõstatab teema osavalt ka iga-aastases päevitusriiete numbris. Kelly Hughes on ajakirja 58aastase ajaloo jooksul esimene modell, kes poseerib nii, et nähtaval on keisrilõike arm.