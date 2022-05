KÜPSETAMA: tee kõik selleks, et laps saaks oma askeldamisest rõõmu tunda

„Ma mõtlen töö käigud läbi, et lastel alati kõik õnnestuks. Panen enne Pauli ja Katjaga küpsetama hakkamist asjad lauale valmis,“ ütleb kondiiter ja kolme lapse ema Olga Kaju. Ta rõhutab, et lastega koos kokates on oluline teha kõik, et laps saaks oma tegemistest rõõmu tunda.