VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Kõige kohutavam tunne on vaadata oma imikut haigena ja mõista, et minu teha ei ole mitte midagi

Kujuta ette, et sünnitad lapse ja hakkad teda ohjeldamatult lohutama, sest sünd on tema jaoks suur trauma, mis alles ajapikku ununeb. Järsku tundub, et väike ime hakkab lõpuks maailmaga harjuma ja tuleb uus suur pauk. Nii juhtus meie kullakesega.