Ema kaotas pojaga igasuguse kontakti: lubasin lapsel ajutiselt isa juurde välismaale kolida, nüüd minu kõnesid ja sõnumeid eiratakse

Kaasaegsed uurimistööd kinnitavad, et lapse heaoluks on oluline side mõlema vanemaga. Lastekaitseseaduski sätestab, et lapsel, kes on lahutatud ühest või mõlemast vanemast, on õigus säilitada isiklikud suhted ja kontakt nii ema kui ka isaga ning lähedaste sugulastega, välja arvatud juhul, kui see kahjustab teda. Ometi lahendavad kohtud igal aastal tuhandeid vaidlusi, kus vanemad ei ole suutnud omavahel suhtlus- ja hooldusõiguse või elatise maksmise korras kokku leppida. Need kohtuvaidlused puudutavad vähemalt üht, vahel ka mitut last.