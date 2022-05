Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: „Eestisse on vaja vähemalt sada Perepesa!“

Lapse Heaolu Arengukeskuse ja kohalike omavalitsuste koostöös loodud Perepesad toovad kokku erinevad asjatundjad, et peredel oleks koht, kus tunda end hoituna ning saada vajadusel süsteemset abi ja toetust. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles pilootprojekti seminari lõpukõnes, et Lapse Heaolu Arengukeskus projekti algataja ja eestvedajana on olnud omavalitsustele kindel tugi. „Perepesade mudel on osutunud tugevaks vundamendiks. Eestisse on vaja vähemalt sada Perepesa!“