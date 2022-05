VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Ma poleks iial uskunud, et tunnen lapse kakamise üle nii suurt rõõmu

Väikemees otsustas, et kui saab kuuajaseks, siis kakab edaspidi vaid kord päevas ja seda ka väga vaevaliselt. See omakorda mõjub ta gaasivalule veel hullemini ja suure osa päevast näeme vaeva, et sinna mähkmesse lõpuks midagi tuleks. Ma isegi ei julge viriseda, kui väsinud ma sellest olen, sest ma ei kujuta ette, kui raske see kõik mu väikese inimese jaoks on.