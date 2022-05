EMA PIHTIMUS: „Peaksime laste isaga lahku minema aga ma ei suuda oma laste elu lõhkuda!“

Kaari tunnistab ausalt, et tema jaoks on nad laste isaga lahku kasvanud ja tegelikult oleks aeg lahku minna. Proovitud on ka paariteraapiat, pereisa arust midagi halvasti pole ja Kaarigi tõdeb, et pealtnäha ongi kõik hästi. „Me saame hästi läbi, me pole tülis, meil pole otseselt probleeme. Aga me oleme lihtsalt lahku kasvanud. Tahame täna elult erinevaid asju ja elamegi tegelikult oma elu justkui juba eraldi. Lihtsalt jagame korterit ja lapsi.“