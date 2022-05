KAS SINA LUBAKSID? Netflixi sari paneb lapsed tegema täiskasvanute asju

Netflixi sari „Old Enough!” paneb proovile laste iseseisvuse piirid ja esitab küsimuse – kui noor on liiga noor. Kuigi sari on Jaapanis juba pikalt populaarne, on see Netflixi tulnud alles hiljuti. Saadaval on 20 osa. Dokumentaalsarjas jälgitakse 2–5aastaseid lapsi, kes ostavad poest üksi süüa, viivad riideid keemilisse puhastusse ja teevad vanematele lõunasööki tööle kaasa.