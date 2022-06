„BEEBIPALAVIK“ | Mehega kodus sünnituse vastu võtnud Janne: hästi ürgne tunne oli. See on ka suhtes uus level

Nii palju kui on naisi, on ilmselt ka erinevaid sünnituskogemusi. Janne Terve on kahe poja - neljase Alberti ja 28. jaanuaril sündinud Johani - ema. Albert sündis üsna kiiresti, kuid Johanil oli siia ilma ikka õige kiire - poiss saabus 2 tunni ja 15 minutiga. Ja põnevat oli tema sünniloos veelgi.