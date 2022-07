„BEEBIPALAVIK“ | Unenõustaja Hanna Saar: tean juhtumeid, kus vanemad on lahku läinud, sest laps magab nii halvasti

Värskete beebide esimesed nädalad mööduvad enamasti vaid süües ja magades. Nii võib tunduda, et on see lapsevanemiseks olemine alles lihtne töö! Küll aga võib juhtuda, et peagi hakkad endalt küsima: „Appi, miks mu laps ei maga?“ Kui nii, tuleb vajadusel appi unenõustaja.