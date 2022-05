Koolijuht muudatustest põhikooli eksamites: „Kui sa millegagi alustad, siis võiks teada, mis sind lõpus ootab.“

„Elu ongi muutumises ja eks me peame kohanduma, nii ongi. Ega need eksamid on ajast aega muutunud, eksamite arv ja nende sisu. See, mis oli omal ajal, kui mina koolis käisin, ja see, mis praegu on, need on kaks iseasja,“ ütleb Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink sel aastal kehtiva põhikooli lõpetamise korra kohta, mille järgi lõpueksamist kooli lõpetamine enam ei sõltu.