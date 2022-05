VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Täpselt siis, kui hakkab mingigi rutiin tekkima, läheb kõik jälle pahupidi

Juba poolteist kuud olen üritanud sotti saada, et mis asjad meie jaoks toimivad ja mis mitte. Tõttöelda on see võimatu missioon, sest mitte miski pole nii väikese lapse puhul jääv ja täpselt siis, kui hakkame ühe rütmiga harjuma, tuleb uus katsumus peale.