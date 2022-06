LASTE KIRI TÄISKASVANUTELE: „Palun lubage meil teiega koos lahendusi otsida!“

"Proovi midagi uut. Mitte homme, mitte kahe tunni pärast, vaid kohe praegu. Usu endasse ja sellesse, et sa suudad seda teha. Proovi mõnda uut hobi, tee midagi, mida sa pole kunagi varem teinud, mine kuhugi, kus sa pole kunagi varem olnud. Jah, kohe nüüd.

Meie, inimeste, üks kõige suuremaid probleeme on see, et me ootame. Me ootame kogu elu midagi, mis ei saa kunagi olema. Tõde on see, et ei ole olemas mingit maagilist vanust, mingit maagilist hetke või mida iganes. On ainult praegu.

Kõik vaatavad tagasi oma lapsepõlvele ja mõtlevad, kui ilus aeg see oli. Aga see on sellepärast, et lapsed ei oota. Lapsed avastavad maailma iga päev, iga hetk, praegu.

Kui sa ise midagi usud, siis nii see ongi. Kui sa usud, et sa oled liiga vana, et midagi teha, siis sa oledki. Kui sa usud, et pead olema täiskasvanu, et teha, mida sa tõeliselt tahad, siis ei tee sa seda kunagi.

Me ise mõjutame enda maailma palju rohkem, kui see, mis on meie ümber." – Aveli (15)



"Depressioon tabab ootamatult, ole sa kui vana tahes, sinu olukord milline tahes, ta ei küsi: ”Kas sa, kullake, oled valmis?“ Inimene, kes võitleb depressiooniga, on kui portselan, mis võib puruneda miljoniks killuks ainuüksi ühe enda või kellegi teise süütu lause või teo tõttu. See on õudne, kui lihtsalt, kiiresti ja vaikselt ta jäädavalt puruneda võib.

Minu soovitus kõigile, kes on oma murdepunktis: mõelda, et sul on sel hetkel nagu kast peas, mis valgust sisse ei lase. Mõista, et sa ei mõtle sel hetkel selgelt ning olukord muutub helgemaks." – Carmen (18)

„Reaal- ja humanitaarained on sama väärtusega. Paljud noored ja vanad arvavad, et need, kes on paremad humanitaarainetes, on halvemad ja lollimad kui inimesed, kes on paremad reaalainetes. See on vale!“ – Alide (15)