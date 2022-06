GALERII | „SEE ON TÄIESTI JABUR!“ Sotsid ja EKRE jagasid lastekaitsepäeva puhul parteimeeneid

Sotside õhupalle jagas raekoja platsil ka Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski. EKRE telgist kostusid rõõmsad lastelaulud ja selle ees tantsis Pipi Pikksukk. Lugeja arvates oli telk justkui strateegiliselt asetatud kaubamaja kõrvale, jäädes ette koolist bussiga tulevatele koolilastele. „See on täiesti jabur. Siin on väga palju esimese ja teise klassi õpilasi, kes tulevad koolist ja kes ei saa ju tegelikult aru, millega on tegu. Kambakesi tulevad, erakondade õhupallid käes,“ räägib lapsevanem, kelle enda laps on vaid viieaastane.