Kolme lapse isa imestab: miks pole lastele passi andmine tasuta?

„Tegime reisi jaoks terve perega passid, sest varem olime läbi ajanud vaid ID-kaartidega. Tervele perele oleks need läinud maksma 120 eurot (kaks last ja kaks täiskasvanut – toim.), aga kuna oli just Ukraina sõja algus ja kõik taotlesid dokumente, soovitati need teha kiirkorras. Testisime ja tegime ühe passi kiirkorras, nii et see maksis 58 eurot. Kokku läks kõik maksma 176 eurot. Oh imet! Passid saabusid kahepäevase vahega!“ sõnab kahe lapse ema.