VÕRGUBEEBI PÄEVIK | See, kas annan rinda või pudelit, ei määra kui hea ema ma olen

Väike poisu on juba seitse nädalat meie elus olnud. Nagu te juba teate, siis tema senise elu kõige suurem katsumus on olnud gaasid. Just seetõttu võtsime paar nädalt tagasi vastu otsuse, et rinnapiima aeg on läbi ja käiku tuli kindel rutiin ja toidukogused.