„BEEBIPALAVIK“ | Katrin Lust: beebi ei tule alati siis, kui sina tahad, minu teekond lapsesaamiseni oli pikk ja künklik

Kui Katrin Lust möödunud aastal kinnitas, et ootab last, tuli paljudele suure üllatusena, et naine juba seitsmendat kuud beebiootel on. Katrini sõnul nautis ta väga, et lapseootusest teadis vaid lähiring, sest keegi ei saanud tema ja kõhubeebi suunas mõelda halbu mõtteid.