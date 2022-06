EMA PIHTIMUS: „Esimene laps on alati mulle erilisem kui teised!”

„Kas ma tõesti olen halb ema, et ma niimoodi tunnen? Aga ma ei saa sinna midagi parata, et mu esimene laps on alati mulle erilisem kui teised. Kogesin ju temaga kõike esimest korda, sain esimest korda emaks. Sellepärast ongi see kõik erilisem, et need asjad juhtusid esmakordselt. See ei tähenda, et ma oma ühte last teistest rohkem armastaks!” sõnab ema.