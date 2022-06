Lapsed on lapsed: prints Louis’i käitumine kuninganna juubelil on küsimärgi alla seadnud tema kasvatuse

Laps olla on üks asi, teine teema aga on olla laps, kes on kuninglikku verd ja kasvab üles kuningakojas. Eelmisel nädalal said kõik jälgida kuninganna Elizabeth II 70. valitsusaasta pidustusi. Üks külalistest, prints Louis, käitus tseremoonia ajal nagu laps ikka – tembutades ja iseloomu näidates.