EESTI MÄNGUASJATÖÖSTUSE ALGUS: kasutusel olid nii kriit, kanep, leivajahu kui ka põlevkivi

Mis seos on bolševike eest põgenemisel, perekonnajuveelidel ja vineerist välja saetud mänguasjadel? Aga tuvidel, kassidel ja puidust ratsanikel? Kõik need värvikad detailid on pärit 1920.-1930. aastatel tegutsenud Eesti mänguasjameistrite elulugudest. Mänguasju tehti algul vineerist ja puust, hiljem ka tinast ja plekist. Nukkude juures jõuti veelgi keerulisemate materjalideni, kasutada püüti nii kipsi, kriiti kui ka kanepit. Mõnel pool võeti sel plastide-eelsel ajal kasutusele isegi põlevkivi ja leivajahu.