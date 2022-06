TÕELINE KATSUMUS: silmad kinni, suu lahti, pea viltu – kas väikelapse dokumendifoto peab olema tõesti sama korrektne kui täiskasvanu oma?

„Üritasime kodus pilte teha, see osutus katastroofiks. Läksime kohapeale ja olukord ainult halvenes,“ meenutab Sandra kuidas aastase pojaga passi taotlemiseks dokumendifotot teha üritas. „Ükski foto ei sobinud – silmad oli kinni või vaatasid mujale, siis oli suu lahti, pea viltu ja nii edasi. Kohapeal olnud teenindaja oli veel rohkem hädas kui mina kodus ja lõpuks loobus üldse. Ütles, et mingu me fotograafi juurde või tema ka ei tea, mis saab,“ oli Sandra hämmingus.