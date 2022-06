KOLETIS KAISUS | Põnnide seas menukas Huggy Wuggy pole mingi nunnu mänguasi, vaid tapja videomängust

Kaisukaid ettekujutades mõtleme pigem nunnust ja armsast mõmmikust, mitte aga laia irve ja žilett-teravate hammastega sinisest elukast. Just selline – nimega Huggy Wuggy – on väikeste laste seas üha menukamaks muutumas. Vanemad on eri leeris - üks leiab, et lapsi ei saa kogu maailma õõva eest kaitsta, teine aga nendib, et siin peaks jooksma piir.