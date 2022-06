PALAVUS JA BEEBID: vee andmine võib lõppeda väga traagiliselt

Suvi on Eestis lõpuks kohal ja temperatuur tõuseb kolmekümne kraadini. Suur palavus ja kuumus tekitab aga iga vastse ema peas küsimuse – kas anda oma beebile vett või mitte? Vanema generatsiooni vanaemad küsivad murelikult, ega laps janus pole, ent tänapäeval on teadmised teised. Siiski leidub neid, kelle sõnul on see ikkagi ema enda otsus.