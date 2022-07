EESTI NAISED EI TAHA ENAM SÜNNITADA?! „Kui ma ei tea isegi, millises maailmas ma homme ärkan, siis kuidas ma veel lapse siia ilma toon?“

„Muidugi ma tahan lapsi, aga praegu on mul tunne, et kui ma ei tea isegi, millises maailmas ma homme ärkan, siis kuidas ma veel selle lapse siia ilma toon,” tunnistab 29aastane Kaisa, kes on lapsesaamise soovist teadmata ajaks loobunud. Ka arstid on täheldanud, et rasedaid on praegu vähem kui viimastel aastatel. Mis põhjustel see nõnda on?