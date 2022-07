PALAVUS JA BEEBID: ülekuumenemisele viitavad just need märgid ja siis on vaja kutsuda kiirabi

„Väga tähtis on imikuid ja väikelapsi palava ilma korral kaitsta, sest nende nahk ja organism on väga tundlik kõrgete temperatuuride suhtes. Palava ilmaga ja otsese päikese käes viibides tekib beebil ja väikelapsel kiiresti vedelikupuudus ning on oht ülekuumenemiseks ja päikesepõletuseks,” sõnab Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitusosakonna vastutav ämmaemand Merit Tammela.