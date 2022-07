VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Soovituste nurk: koostasin teile taas nimekirja, et vältida ületarbimist

Beebimajanduse juures on suur stressiallikas see küsimus, mida siis ikkagi võtta poest ja mida jätta. Olen teile taas kokku pannud nimekirja, et saaksime vältida ületarbimist. Esimest last oodates on tunne, et tegelikult on absoluutselt kõike vaja, ja tihti ostame kokku liiga palju mõttetuid asju. Ma teen teie elu pisut kergemaks ja jagan, mis on meie hädavajalikud asjad seekord. Muidugi lapsed on erinevad, aga ma proovin kirjutada hästi üldistest asjadest.