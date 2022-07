EES OOTAB PEREREIS? Paki kohver nutikalt just nende nippide abil!

Kaubanduskeskuste stilist Kristiine Vantsi sõnul iseloomustab praegust laste ja noorte moodi oversized lõiked. „Laste ja noorukite rõivaste lõiked on suured ja laiad ning nagu noored ka ise hetkel eelistavad, siis mida lohvakam seda parem. Kui veel mõned aastad tagasi iseloomustasid laste riideid suured pildid ja kirkad värvid, siis nüüdseks on mood läinud minimalistlikumaks ning ka täiskasvanulikumaks - palju jäljendatakse täiskasvanute riideid, mida tehakse lihtsalt pisikeses suuruses,“ rääkis ta. Stilist lisas, et minimalismile tasakaaluks leidub siiski erinevaid mustreid: tüdrukute riietel märkab palju armsaid lillemustreid ja poiste riietel näiteks ruute ja triipe.