POOL MILJONIT VÄHIRAVIKS POLE LÕPLIK OTSUS! „Anna andeks, Kaspar, et suured inimesed peavad kohtus tõestama, et sa tahad elada!“

Eestis on sündinud pretsedent: üheksa-aastane Kaspar saab poole miljoni eest Helsingis vähiravi juba seni, kuni kohtuveskid jahvatavad. „Kõige olulisem selles loos on, et laps saab kiiresti elupäästvat ravi ja see annab võimaluse elada, terveneda, suureks kasvada – vaidlus selle üle, kes maksab lõpuks raviarve, on teisejärguline, sellises olukorras isegi küüniline,“ leiab Kaili Semm, kes juhib Vähihaigete Laste Vanemate Liitu.