„BEEBIPALAVIK“ | Lapsekandmisekspert Kadri Viirand: mina ei soovita last nägu väljapoole kanda, sest see pole talle füsioloogiliselt mugav

Värskete vanemate üks suur abimees beebi sünni järel on kandelina või -kott. Siiski peaks teadma mõndasid nippe, et kandmisvahendit kasutades oleks hea olla nii beebil kui ka lapsevanemal. Sellest kõigest räägib Villapai looja ja lapsekandmisekspert Kadri Viirand.

Mida see lapsekandmine üldse tähendab? Kas lapsekandmine sobib kõigile? Millised on peamised vead, mida last kandes tehakse? Miks ei soovitata last kandmisvahendis nägu väljapoole sättida? Neile küsimustele saad vastused värskest episoodist. Vestlust juhib Katharina Toomemets. Head kuulamist!