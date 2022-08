RINNAGA TOITMISE NÄDAL: rinnapiim vähendab vaesust ja ebavõrdsust

1.–7. augustil tähistatakse rahvusvahelist rinnaga toitmise nädalat, mis toob fookusesse rinnaga toitmise ja selle eelised. Kuigi kõigil on õigus ise otsustada, soovitab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) emadel toita last esimesel kuuel elukuul ainult rinnapiimaga ning jätkata imetamist ka lapse teisel eluaastal. Mis on aga siis need eelised?