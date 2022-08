AVALIK IMETAMINE ON RÕVE ISIKSUSEHÄIRE? Inimesi ajab marru kõige loomulikum asi maailmas

Mul on kõht tühi, ma söön. Vahet pole, kas käigu pealt või kodus söögilaua taga. Nii mõnigi sööb kassajärjekorras või autoroolis. Kui beebil on kõht tühi ja ema talle rinda annab, peab ta pagema üksi pimedasse ruumi, et jumala eest keegi ei arvaks, et ta oma rindu eksponeerib.