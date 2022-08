EMA PIHTIMUS: „Me ei sobi kaasaga lapsevanematena üldse kokku!“

Agnese sõnul on nende lastekasvatuse põhimõtted nii totaalselt erinevad, et kummalgi on keeruline teisele poolele teele vastu tulla. „Muidugi me olime laias laastus rääkinud, mida peame oluliseks. Aga keegi ei aruta ega oskagi arutada seda, kui lühike ta süütenöör lastega on või kui kiiresti tuleb mänguasjad kokku korjata.”