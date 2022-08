VENE KEELE ÕPE AJAB LAPSEVANEMAD PÖÖRDESSE: „Sa saad vihata Putinit, aga osata keelt“, „Kus sa räägid seda?“ ja „Umbkeelsete trossidega suhtlemisel on sellest kasu.“

Paljudes koolides on õpilastel 6. klassis teise võõrkeelena valida ainult vene keel. Mõnes koolis on ette tulnud olukordi, kus seoses Ukraina sõjaga vanemad on keeldunud, et nende lapsed õpivad vene keelt. Mida aga teha? Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas sõnas kolmapäeval Vikerraadio saates Vikerhommik, et tegelikkuses võiks meie keeleõpe koolis olla palju mitmekülgsem.