Teil oli kuri isa? Leppige sellega ja seadke temaga suhtlemiseks realistlikud eesmärgid

Naabermaade rüüstajaid, võõraste naiste-laste tapjaid ja vägistajaid on ajast aega kangelasteks peetud. Et mehed oleks nõus sõjas tapma ja vägistama, tuli poisse vastavalt kasvatada. Vägivaldsust on peetud mehelikkuseks. Nii kasvasidki pisikestest armsatest poisibeebidest koletised.