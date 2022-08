LAPSE GAASIDEL POLE SEOST EMA TOIDUGA | Imetamisnõustaja: „On lihtsalt hirmus teatud toiduained ära jätta, sellel ei ole mõtet.“

Imetamine on teema, millest võiks ju arvata, et kõik naised oskavad. Haiglas juba hakkad oma last enamast rinnaga toitma, aga tegelikult ei räägita, et see ei pruugi olla väga kerge teekond.

Imetamine on jah väga loomulik tegevus. Siis tundubki, et seda ei pea õppima. Aga väga paljusid loomulikke asju me ikkagi õpime. Imetamine on õpitav. Vähemalt põhitõed võiks endale selgeks teha raseduse ajal. On emasid, kellel sujub imetamine kohe esimest hetkest, kelle beebi haarab ilusti rinda, piima jätkub, kõik on suurepärane. Ja siis on emad, kellel ei ole see teekond nii lihtne. Siin saabki imetamisnõustaja aidata. Mõnikord ongi kõik juba hästi, aga ema vajab kinnitust, et kõik on hästi.

Aga mis siis on võib olla need asjad, mida üks ema peaks enne lapsesaamist imetamise kohta teadma või õppima?