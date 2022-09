ÕPETUS | Meisterda lapsele waldorfstiilis taskunukk

Loodussõbralikest ja naturaalsetest materjalidest tehtud waldorfnukud on tuntud eelkõige oma lihtsa väljanägemise poolest. Nende valmistamine on aga omaette teadus, kus on olulised ka kindlad materjalid. Minimaalselt markeeritud silmade ja suuga nukk saab olla mängu käigus nii rõõmsas kui ka kurvas tujus. Selline mänguvorm on lapse kujutlusvõimele väga kasulik.

Selle juhendi järgi valmib lihtsustatud võtetega waldorfstiilis nukk. Päris tõelise waldorfnuku valmistamiseks soovitame minna spetsiaalsele kursusele, kus kõik etapid põhjalikult läbi tehakse.