VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Olen lõpetanud enda piitsutamise ja mõistnud, et iga hetke beebiga ei olegi võimalik nautida

Ühiskond on pannud lapsevanematele peale suure surve lapsega ajaveetmise nautimise osas. Paraku on aina rohkem maailmas rasedusjärgset depressiooni ja tee mis sa teed, aga enamus hetki selle diagnoosi tõttu võib nautimata jääda. Ja see on okei. Me laseme ennast liiga palju mõjutada teiste ütlemistel. Muidugi lapsed kasvavad ruttu ja see aeg kaob käest, aga kui sul on vaimselt ja füüsiliselt omal väga halb olla, siis tegelikult on nautimisest asi kaugel.